Число предпринимателей-миллиардеров в Краснодарском крае выросло на 29%

На Кубани число индивидуальных предпринимателей, задекларировавших доход свыше 1 млрд рублей, по итогам 2024 года составило 75 человек. Годом ранее было 58 человек.

Таким образом, рост составил 29%. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, рост фиксируется и среди физлиц, не являющихся ИП. Так, 107 человек задекларировали более 1 млрд рублей доходов, а совокупная сумма их деклараций поднялась на 19%, до 21,6 млрд рублей. Годом ранее сумма составляла 18,2 млрд рублей

Значительный прирост отмечается и по более широкой категории обеспеченных налогоплательщиков. Сообщается, что поступления от граждан с доходом свыше 100 млн рублей выросли на 37% и достигли 7 млрд рублей. В 2023 году они составляли 5,1 млрд рублей.

Общие налоговые поступления в бюджет края за девять месяцев текущего года составили 535,7 млрд рублей. Из них 169,9 млрд рублей направили в федеральный бюджет, 275 млрд рублей — в краевой, а 90,8 млрд рублей — в местные бюджеты.

Основной вклад обеспечили Краснодар, Новороссийск, Сочи, Темрюкский район и Анапа. В числе ключевых источников доходов — торговля (128,4 млрд рублей), транспорт и хранение (77,9 млрд рублей) и строительство (71 млрд рублей). Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство принесли 22,6 млрд рублей. В Краснодарском крае зарегистрировано свыше 100 тыс. юрлиц, 263 тыс. ИП и около 7 млн физлиц.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирины Рындиной, рост количества крупных налогоплательщиков обусловлен рядом экономических процессов.

Значительную роль, по ее словам, сыграл рост доходов граждан с 2023 года. В отдельных отраслях прирост составлял 40–50%. Это усилило потребительский спрос и, соответственно, выручку компаний. Еще одним фактором стало выведение доходов из тени и повышение прозрачности бизнеса, а также инфляция. Она увеличила стоимость товаров и услуг, номинально расширив этим выручку без роста физических объемов производства. Основной прирост демонстрировали строительство, торговля и сфера услуг.

По оценке экспертов, по итогам 2025 года тренд на увеличение числа крупных налогоплательщиков сохранится, сообщает «Ъ-Кубань».

