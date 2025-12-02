Путин: инфляция в России к концу года составит около 6%

Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», рассказал о прогнозируемой инфляции в стране.

По словам российского лидера, инфляция к концу декабря будет ниже прогнозов.

«Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогноза правительства и ЦБ», — отметил Путин.

В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до 6,5-7%. А прогноз на 2026 год — до 4-5%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам года составит 6,8%, в 2026 году — замедлится до 4%, сообщает РИА «Новости».

