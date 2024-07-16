Число пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой на Кубани выросло до 10

Жесткая авария произошла утром 16 июля. Легковушка протаранила рейсовый автобус на встречной полосе трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

Как уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 3 ребенка.

«Семь пострадавших, в том числе дети, госпитализированы в медучреждение. Их состояние средней тяжести, стабильное. Пациентам оказывается вся необходимая диагностическая и медицинская помощь», — сообщил глава регионального минздрава в Telegram.

Еще троим пострадавшим в ДТП медпомощь оказали на месте, госпитализация им не потребовалась, добавил Филиппов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ». Прокуратура организовала проверку по факту аварии.