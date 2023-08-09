Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек, еще 8 пропали без вести

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-pri-vzryve-na-zavode-v-sergievom-posade-uvelichilos-do-60-chelovek-eshhe-8-propali-bez-vesti
Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек, еще 8 пропали без вести
Фото t.me/DAkulovSP/

Взрыв произошел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода. Он мог случиться на складе пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории ЗОМЗ.

В 13:55 возгорание на территории завода локализовали. В 14:00 ввели локальный режим ЧС регионального характера. Для разбора завалов задействовали 64 человека.

«На данный момент 60 пострадавших, пока 8 человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, 1 женщина скончалась в реанимации», — написал в Telegram глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Он добавил, что в результате взрыва на заводе нанесен ущерб объектам инфраструктуры города. Разрушения зафиксировали в котельной. Пострадали фасады и окна домов. Ущерб в многоквартирных домах продолжают оценивать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», источником детонации на заводе в Сергиевом Посаде стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва — нарушении технологических процессов.

Статьи
Кто такая «Эрис»: в мире растет число заболевших новым штаммом COVID-19
Кто такая «Эрис»: в мире растет число заболевших новым штаммом COVID-19
Осторожно, тромбоз: врач объяснил, чем опасна долгая работа за компьютером
Осторожно, тромбоз: врач объяснил, чем опасна долгая работа за компьютером
Стоматологи советуют: что такое ирригатор и стоит ли на него тратиться?
Стоматологи советуют: что такое ирригатор и стоит ли на него тратиться?
Можно ли выжить на диете Виктории Бекхэм?
Можно ли выжить на диете Виктории Бекхэм?
Пять причин, почему нужно читать книги
Пять причин, почему нужно читать книги
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях