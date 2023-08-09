Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек, еще 8 пропали без вести

Взрыв произошел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода. Он мог случиться на складе пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории ЗОМЗ.

В 13:55 возгорание на территории завода локализовали. В 14:00 ввели локальный режим ЧС регионального характера. Для разбора завалов задействовали 64 человека.

«На данный момент 60 пострадавших, пока 8 человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, 1 женщина скончалась в реанимации», — написал в Telegram глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Он добавил, что в результате взрыва на заводе нанесен ущерб объектам инфраструктуры города. Разрушения зафиксировали в котельной. Пострадали фасады и окна домов. Ущерб в многоквартирных домах продолжают оценивать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», источником детонации на заводе в Сергиевом Посаде стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва — нарушении технологических процессов.