Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Происшествия
27.09.2022 13:41
Среди пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске 23 ребенка и 2 взрослых. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.
В Ижевск 27 сентября прибыл председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Совместно со следственной группой он осмотрел место происшествия, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию.
В ходе осмотра Бастрыкин дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначении экспертиз, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате стрельбы в ижевской школе № 88 погибли 17 человек — 11 детей и 6 взрослых.
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