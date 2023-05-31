Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Число пострадавших при крушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-pri-krushenii-tribuny-v-rostove-na-donu-vyroslo-do-36
Число пострадавших при крушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
Фото пресс-службы Правительства Ростовской области

Инцидент произошел 30 мая в 16:25 на территории Гребного канала на улице Пойменной во время футбольного матча.

В результате происшествия погибла женщина. Число пострадавших несколько раз увеличивалось. Сейчас известно о 36 пострадавших, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас, после того как это случилось, еще в разных местах обратились к медикам — в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек», — сказал глава региона.

Голубев добавил, что состояние мальчика с тяжелыми травмами стабилизировалось. Врачи горбольницы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трибуна на стадионе в Ростове-на-Дону опрокинулась из-за порыва шквалистого ветра. На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители.

Статьи
Что говорят звезды: знак зодиака Лев
Что говорят звезды: знак зодиака Лев
Вред фигуре: продукты, способствующие набору веса
Вред фигуре: продукты, способствующие набору веса
Эрозия шейки матки: как лечить и стоит ли прижигать
Эрозия шейки матки: как лечить и стоит ли прижигать
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 мая
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях