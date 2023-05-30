Число пострадавших при крушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Инцидент произошел 30 мая в 16:25 на территории Гребного канала на улице Пойменной во время футбольного матча.

В результате происшествия погибла женщина. Число пострадавших несколько раз увеличивалось. Сейчас известно о 26 пострадавших, среди которых 15 детей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он приехал в горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей и двоих взрослых. В медучреждение привлекли медиков из детской клинической больницы региона. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трибуна на стадионе в Ростове-на-Дону опрокинулась из-за порыва шквалистого ветра. На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители.