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Число пострадавших при крушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-pri-krushenii-tribuny-v-rostove-na-donu-vyroslo-do-26
Число пострадавших при крушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26
Фото пресс-службы Правительства Ростовской области

Инцидент произошел 30 мая в 16:25 на территории Гребного канала на улице Пойменной во время футбольного матча.

В результате происшествия погибла женщина. Число пострадавших несколько раз увеличивалось. Сейчас известно о 26 пострадавших, среди которых 15 детей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он приехал в горбольницу, куда доставили основную группу пострадавших детей и двоих взрослых. В медучреждение привлекли медиков из детской клинической больницы региона. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трибуна на стадионе в Ростове-на-Дону опрокинулась из-за порыва шквалистого ветра. На месте происшествия работали спасатели, медики и правоохранители.

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