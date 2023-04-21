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Число пострадавших после сильного взрыва в Белгороде увеличилось до трех

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-posle-silnogo-vzryva-v-belgorode-uvelichilos-do-treh
Число пострадавших после сильного взрыва в Белгороде увеличилось до трех
Фото пресс-службы администрации Белгородской области

Мощнейший взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На одном из перекрестков образовалась гигантская воронка радиусом 20 м.

Число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трех. Одну из пострадавших доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, ее жизни ничего не угрожает. Еще одну пожилую женщину госпитализировали с высоким давлением. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Кроме того, пятиэтажный дом, пострадавший при взрыве, полностью расселили. Эвакуацию жильцов проводили под контролем мэра и сотрудников МЧС.

«Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в центре Белгорода произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34 ВКС РФ, который пролетал над городом. По данному факту уже проводят расследование.

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