Число пострадавших после сильного взрыва в Белгороде увеличилось до трех

Мощнейший взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На одном из перекрестков образовалась гигантская воронка радиусом 20 м.

Число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трех. Одну из пострадавших доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, ее жизни ничего не угрожает. Еще одну пожилую женщину госпитализировали с высоким давлением. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Кроме того, пятиэтажный дом, пострадавший при взрыве, полностью расселили. Эвакуацию жильцов проводили под контролем мэра и сотрудников МЧС.

«Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице «Амакс». Жилье, питание будут обеспечены», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв в центре Белгорода произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34 ВКС РФ, который пролетал над городом. По данному факту уже проводят расследование.