Число пострадавших от падения летательного аппарата в Ставропольском крае выросло до 8 человек

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 15 сентября уточнил информацию о пострадавших в результате падения неизвестного летательного аппарата в селе Кендже-Кулак Туркменского округа.

«Всего пострадавших 8. Из них один человек получил небольшие ссадины и ушибы. Ему оказали первую медицинскую помощь в Туркменской больнице, сейчас он уже дома», — написал Владимиров в Telegram.

Глава региона отметил, что в краевые больницы направили четырех человек, в том числе ребенка. Сейчас в Ставропольской краевой больнице находится трое пострадавших от падения летательного аппарата. Из них один человек находится в тяжелом состоянии.

Он сотрудник МЧС. При работе на месте происшествия он получил ожоги лица и глаз, а также многочисленные травмы. Еще двое пострадавших находятся в офтальмологическом отделении с повреждениями роговицы и мелкими осколками. Их оперируют.

Пострадавший ребенок находится в детской краевой больнице. Его состояние средней тяжести. У него также пострадали глаза. В Туркменской районной больнице находится три человека.

По словам губернатора Ставропольского края, всем пострадавшим от падения неизвестного летательного аппарата оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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