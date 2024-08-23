Число погибших в жестком лобовом ДТП под Анапой выросло до двух

В больнице курорта скончался еще один участник ДТП, произошедшего утром 23 августа.

Врачи не смогли спасти жизнь водителю автомобиля «ВАЗ 2106» — 67-летний мужчина скончался в больнице.

Предварительной причиной аварии стало превышение скорости, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла в селе Варваровка. Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» выехал на встречную полосу, где на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2106. Виновник аварии погиб на месте.