Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-sektore-gaza-prevysilo-13-3-tys-chelovek
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Фото AP/TASS

По данным на 20 ноября, число погибших в секторе Газа после начала ударов Армии обороны Израиля превышает 13,3 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. детей.

Также сообщается, что количество раненых превысило 31 тыс. человек.

По данным телеканала Aljazeera, потери со стороны Израиля составляют порядка 1,2 тыс. человек.

Ранее 20 ноября сообщалось, что не менее 12 человек погибли и десятки были ранены в результате артобстрела израильской армией школы, принадлежащей агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет газета «Известия».

Читайте также: Россия продолжит эвакуацию граждан из Газы до вывоза всех россиян.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях