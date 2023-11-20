Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек

По данным на 20 ноября, число погибших в секторе Газа после начала ударов Армии обороны Израиля превышает 13,3 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. детей.

Также сообщается, что количество раненых превысило 31 тыс. человек.

По данным телеканала Aljazeera, потери со стороны Израиля составляют порядка 1,2 тыс. человек.

Ранее 20 ноября сообщалось, что не менее 12 человек погибли и десятки были ранены в результате артобстрела израильской армией школы, принадлежащей агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет газета «Известия».

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