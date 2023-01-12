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Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-massovoj-avarii-v-slavyanske-na-kubani-uvelichilos-do-dvuh
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 11 января около 18:00 на 66 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Nissan не выдержал безопасный интервал и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который двигался в попутном направлении. После этого Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Fiat под управлением 55-летнего мужчины. По инерции Fiat выехал на встречку и столкнулся со вторым грузовым автомобилем MAN.

В результате аварии водители Fiat и второго MAN погибли от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире. Смертельная авария произошла 11 января в 17:50 на 157 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе поворота на ВНИИМК.

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