Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 20

Еще семеро россиян пропали без вести. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан РФ. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов», — заявил дипломат.

Кроме того, еще минимум два гражданина России с гражданством Израиля находятся в заложниках.

«Предполагаем, что их может быть больше, потому что всех данных нет даже у израильской стороны», — добавил Викторов.

С момента начала россияне оставили более 6 тыс. обращений с различными просьбами и вопросами в посольстве в Тель-Авиве с начала эскалации конфликта в Израиле. Около 300 человек обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации, пишут «Известия».

Читайте также: летевший из Сочи самолет попал под ракетный обстрел при посадке в Тель-Авиве.