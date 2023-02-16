Число погибших в ДТП с автобусом из Краснодара увеличилось до двух
О том, что число погибших в ДТП с пассажирским автобусом из Краснодара, которое произошло утром 16 февраля в Ингушетии, увеличилось сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана.
«Предварительно, двое погибли и 14 пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса, который следовал из Краснодара в Махачкалу. ДТП произошло на территории Ингушетии», — сказала руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.
Она отметила, что дагестанские медики уже связались с коллегами из Ингушетии, при необходимости медики готовы выехать на помощь в соседний регион, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 16 февраля на 596 км трассы Р-217 «Кавказ» в Ингушетии. По предварительным данным, следовавший из Краснодара в Махачкалу пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Всего в автобусе находились 17 человек.
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