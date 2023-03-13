Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 48 тыс. человек

Об этом 12 марта сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Хатай, наиболее пострадавшей от стихии.

Количество пострадавших при этом составило более 115 тыс. человек, разрушены 50 тыс. зданий.

«И нет другой такой страны, которая бы могла настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции отметил, что власти с первых часов после землетрясения мобилизовали все службы на ликвидацию последствий стихии и разбор завалов. Существенными препятствиями при этом стали холод и разрушенные дороги. Эрдоган подчеркнул, что помощь Турции направили 100 стран — они прислали тысячи спасателей, пишет ТАСС.

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