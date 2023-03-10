Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тыс. человек
Об этом 10 марта сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в президентском дворце.
«В результате землетрясений, которые ощущались на большой территории, погибли более 47 тыс. наших граждан. Свыше 115 тыс. были спасены», — сказал он.
Эрдоган добавил, что президентские и парламентские выборы переносятся с 18 июня на 14 мая. Выборы переносят, чтобы не подрывать усилия по ликвидации завалов.
«Нам нужно реализовать те программы, которые залечат раны пережитых нами беспрецедентных разрушений. Политическая напряженность и неопределенность приводят к срыву этих усилий. Чтобы увеличить производительность и занятость ведомств и населения, нам надо уйти от предвыборной повестки», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Турции 10 марта произошло землетрясение магнитудой 4,6.
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