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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-zemletryaseniyah-v-turtsii-prevysilo-42-tys-chelovek
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тыс. человек
Фото unsplash.com

В результате землетрясения погибли 42 тыс. 310 человек. Об этом 21 февраля сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибли 42 тыс. 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезены 448 тыс. 18 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 20 февраля в Турции произошли два новых землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Подземные толчки ощущались в Сирии и Ливане.

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