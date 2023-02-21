«Согласно последним данным, в результате землетрясений, затронувших провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, погибли 42 тыс. 310 наших граждан. Из зоны бедствия вывезены 448 тыс. 18 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тыс. человек
Происшествия
21.02.2023 17:29
В результате землетрясения погибли 42 тыс. 310 человек. Об этом 21 февраля сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 20 февраля в Турции произошли два новых землетрясения с разницей в 20 минут. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8. Подземные толчки ощущались в Сирии и Ливане.
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