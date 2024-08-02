Число погибших при взрыве газа в многоэтажке Нижнего Тагила выросло до четырех

Инцидент в многоквартирном доме Свердловской области произошел утром 1 августа.

В пятиэтажном доме Нижнего Тагила случился хлопок газовоздушной смеси. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания. В результате происшествия обрушились 1 и 2 подъезды.

В МЧС России уточнили, что в результате взрыва газа в жилом доме на месте происшествия погибли четыре человека. Из-под завалов спасли 15 человек, среди которых 7 детей.

С территории многоквартирного дома вывезли свыше 400 т. строительного мусора. Всего для ликвидации ЧП в Нижнем Тагиле привлекли 550 человек и 74 единицы техники, сообщает телеканал «360».

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