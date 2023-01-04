Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89

Артиллерия ВСУ нанесла удар шестью ракетами РСЗО Himars по пункту дислокации российских военных в Макеевке 1 января в 0:01.

Силы ПВО перехватили два выпущенных снаряда. Четыре снаряда Himars попали в здание, в котором находились российские военнослужащие. При детонации снарядов произошло обрушение перекрытий здания.

Изначально появилась официальная информация о гибели 63 военных. К сожалению при разборе завалов здания спасатели обнаружили тела военнослужащих. Число погибших при обстреле пункта ВС РФ в Макеевке увеличилось до 89. Среди погибших замкомандира полка в звании подполковника.

Раненых эвакуировали в медицинские учреждения. Всем пострадавшим и семьям погибших оказывают необходимую помощь.

Российские военные ответным огнем уничтожили пусковую установку РСЗО, из которой ВСУ вели обстрел Макеевки.

Сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия. Эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что противник смог запеленговать и узнать координаты расположения российских военных. Для исключения аналогичных ситуаций в будущем сейчас принимают необходимые меры. По итогам расследования виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Читайте также: семью из восьми человек расстреляли в донецкой Макеевке. Преступление произошло 26 декабря около 21:15.