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Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек

Происшествия
08.11.2022 14:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-vyroslo-do-18-chelovek
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Нападавший покончил с собой в здании школы.

В Минздраве Удмуртии 8 ноября сообщили, что в больнице Москвы скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе. После стрельбы раненую женщину в тяжелом состоянии доставили в федеральный центр НИИ им. Вишневского специальным бортом МЧС.

«Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — говорится в сообщении Минздрава Удмуртии.

Сейчас в больницах продолжают лечиться четыре пострадавших школьника. Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска достигло 18 человек, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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