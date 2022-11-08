Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Нападавший покончил с собой в здании школы.

В Минздраве Удмуртии 8 ноября сообщили, что в больнице Москвы скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе. После стрельбы раненую женщину в тяжелом состоянии доставили в федеральный центр НИИ им. Вишневского специальным бортом МЧС.

«Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — говорится в сообщении Минздрава Удмуртии.

Сейчас в больницах продолжают лечиться четыре пострадавших школьника. Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска достигло 18 человек, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.