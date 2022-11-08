Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Происшествия
08.11.2022 14:10
Стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Нападавший покончил с собой в здании школы.
В Минздраве Удмуртии 8 ноября сообщили, что в больнице Москвы скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в ижевской школе. После стрельбы раненую женщину в тяжелом состоянии доставили в федеральный центр НИИ им. Вишневского специальным бортом МЧС.
«Врачи все это время боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось», — говорится в сообщении Минздрава Удмуртии.
Сейчас в больницах продолжают лечиться четыре пострадавших школьника. Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска достигло 18 человек, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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