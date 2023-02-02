Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе выросло до восьми

Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в жилом модуле на строительном объекте в поселке Сахарная головка на улице Нефтяной в районе трассы «Таврида».

Информация о пожаре в строительном модуле поступила спасателям в 2:19. Прибывшие на место пожарные установили, что двухэтажный жилой модуль загорелся на площади 200 кв. м. Пожар полностью уничтожил здание для рабочих.

«В результате пожара погибло восемь человек, двое пострадали», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели полностью ликвидировали пожар в строительном модуле возле трассы «Таврида» и завершили разбор конструкций.

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту гибели людей при пожаре на строительном объекте. На место происшествия выехали зампрокурора Севастополя Евгений Кадамов и и.о. прокурора Балаклавского района Севастополя Александр Толстых. Сотрудники ведомства координируют действия следственно-оперативной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По предварительным данным, пожар в строительном модуле мог произойти из-за неисправности электрического прибора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту гибели людей при пожаре в Севастополе возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В загоревшемся строительном модуле жили более 100 человек.