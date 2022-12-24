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Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-pozhare-v-chastnom-dome-prestarelyh-v-kemerovo-uvelichilos-do-22
Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
Фото пресс-службы СК РФ

Пожар в частном доме престарелых произошел 23 декабря в 23:30 по московскому времени (в 3:30 по местному времени).

В результате происшествия погибли 22 человека. Еще шесть пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Следователи задержали 31-летнего местного жителя, который организовал в частном доме приют, и предъявили ему обвинение за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Этот дом обогревали при помощи угольного котла. Известно, что жильцы приюта рассказали арендатору помещения, что котел неисправен, но он на это никак не отреагировал.

Установлено, что приют вел деятельность без оформления документов и заключения договоров, с нарушением требований пожарной безопасности.

Сейчас следователи проводят следственные действия с участием задержанного и допрашивают свидетелей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту гибели людей в частном доме престарелых в Кемерово следователи возбудили уголовные дела по трем статьям: ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность).

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