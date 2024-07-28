Число погибших при крушении самолета под Кисловодском выросло до двух

Легкомоторный самолет «Коала RA0897G» потерпел крушение утром 28 июля около населенного пункта Красный курган в Карачаево-Черкесии.

На борту рухнувшего самолета находилось два человека. Один из них скончался на месте происшествия от полученных травм. Другого доставили в местную больницу с серьезными травмами.

Через короткое время в региональном минздраве уточнили, что второй пострадавший при падении самолета скончался в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч. 2 ст. 263 УК РФ.