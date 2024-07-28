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Число погибших при крушении самолета под Кисловодском выросло до двух

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-krushenii-samoleta-pod-kislovodskom-vyroslo-do-dvuh
Число погибших при крушении самолета под Кисловодском выросло до двух
Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

Легкомоторный самолет «Коала RA0897G» потерпел крушение утром 28 июля около населенного пункта Красный курган в Карачаево-Черкесии.

На борту рухнувшего самолета находилось два человека. Один из них скончался на месте происшествия от полученных травм. Другого доставили в местную больницу с серьезными травмами.

Через короткое время в региональном минздраве уточнили, что второй пострадавший при падении самолета скончался в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

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