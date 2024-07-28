Самолет «Коала» рухнул в горах Карачаево-Черкесии, есть погибший

Легкомоторный самолет потерпел крушение утром 28 июля на территории Малокарачаевского района около населенного пункта Красный курган.

На борту рухнувшего самолета «Коала RA0897G» находилось два человека. Один из них скончался на месте от полученных травм. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Для ликвидации последствий после авиакатастрофы на место привлекли 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

По факту крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

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