Число погибших и найденных людей на Кубани за август назвали в «ЛизаАлерт»

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края подвел итоги работы за август.

Так, всего к поисковикам за месяц поступило 209 сообщений о пропаже людей. При участии волонтеров удалось найти живыми 139 человек. Еще 12 кубанцев были найдены погибшими.

Кроме того, родственники смогли отыскать 11 пропавших. Не найденными остались 19 человек. Еще 28 заявок не получили подтверждение, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

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