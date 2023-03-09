Число операций на сердце в Краснодарском крае увеличилось на 36%
Общество
09.03.2023 20:39
Об этом 9 марта сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она отметила, что в прошлом году врачи региона выполнили около 15 тыс. операций на сердце, 10 тыс. из них — стентирования.
«За последние 5 лет в Краснодарском крае начали проводить на 36% больше операций на сердце», — написала Минькова в Telegram.
По ее словам, более 45 тыс. жителей Кубани получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Свыше 26 тыс. пациентов прошли лечение и обследование на современном рентгенэндоваскулярном оборудовании.
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