Число киберпреступлений в Краснодаре сократилось на 10% в 2025 году

С начала текущего года в краевой столице количество случаев цифрового мошенничества уменьшилось на 394.

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко, за 10 месяцев 2025 года в Краснодаре зафиксировали 3 тыс. 249 кибермошенничеств.

За аналогичный период 2024 года произошло 3 тыс. 643 случая, что на 10% больше, чем в текущем году. Иногда ущерб потерпевшим составлял более 1 млн рублей.

Самый распространенный способ кибермошенничества — запрос кодов из смс. Аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, ведомств, медицинских учреждений, маркетплейсов, а также операторов связи. Жертвами становятся люди разных возрастных групп — от 25 до 60 лет.

В 2025 году пресс-служба УМВД опубликовала 600 материалов о разных видах мошенничества для предупреждения населения, а также проводит личные акции и трансляции роликов в общественных местах, сообщает Бизнес ФМ Краснодар.

