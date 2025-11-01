Юрист Негробова рассказала о QR-кодах-ловушках в ноябрьский сезон распродаж

Очередную схему обмана придумали аферисты накануне двух главных осенних распродаж.

Как сообщила юрист Мария Негробова, мошенники начали размещать в общественных местах или в рекламе фейковые QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносные программы на смартфон.

По словам юриста, аферисты предлагают жертвам промокод с хорошей скидкой в известных магазинах, однако для его получения необходимо зарегистрироваться на «легальном» ресурсе.

После чего мошенники просят отправить в Telegram-бот скриншот с этого сайта с именем, фамилией, датой рождения, данными банковской карты и другой личной информацией.

Всемирный день шоппинга «11.11» и «Черная пятница» вскоре пройдут в России. Первая — уже стартовала на маркетплейсах, а «Черная пятница» стартует 28 ноября и будет длиться несколько дней, сообщает РИА «Новости».

