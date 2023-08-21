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Число иностранных туристов в Краснодарском крае за несколько лет сократилось в четыре раза

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-inostrannyh-turistov-v-krasnodarskom-krae-za-neskolko-let-sokratilos-v-chetyre-raza
Число иностранных туристов в Краснодарском крае за несколько лет сократилось в четыре раза
Фото pexels.com

По данным Краснодарстата, за первые 6 месяцев текущего года в отелях региона останавливались 22,8 тыс. иностранных граждан. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.

В первые шесть месяцев прошлого года количество иностранных туристов на Кубани было выше на 12%.

Согласно статистике, около 70% от всех интуристов в начале этого в Краснодарском крае составили жители стран СНГ: Беларуси, Армении, Казахстана. Еще 30% — это граждане Китая, Турции, Египта и Абхазии, сообщает «РБК Краснодар».

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