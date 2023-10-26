Число бюджетных мест в российских университетах увеличат в 2024 году

Увеличение общего количества бюджетных мест в вузах одобрил координационный совет при Правительстве России. На основе этого решения до 1 ноября Министерство образования и науки выпустит соответствующий приказ.

«В 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 тыс. 967. Это на 1 тыс. 811 больше, чем в нынешнем учебном году», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что бюджетные места для университетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей распределят в особом порядке. Больше всего бюджетных мест добавят на программы подготовки инженеров. Их станет больше на 2 тыс. 281 место.

По направлению «Здравоохранение и медицинские науки» число бюджетных мест увеличится на 772, «Информатика и вычислительная техника» — на 416, «Машиностроение» — на 505, «Электро- и теплоэнергетика» — на 304.

Кроме того, бюджетных мест станет больше по направлениям «Электроника, радиоэлектроника и системы связи», «Математические и естественные науки», «Биологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» и «Информационная безопасность».

Отбор заявок на сбор бюджетных от университетов начнут с 1 ноября. Итоги конкурсного распределения подведут в конце декабря.

«Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между региональными органами власти, будущими работодателями и вузами», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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