Число бронирований на новогодние праздники в Анапе выросло на 15%

Среди лидирующих направлений для отдыха на Новый год — Сочи и Геленджик.

Уровень бронирования в отелях Анапы вырос, благодаря доступным ценам и разнообразным предложениям для семей с детьми, отмечают эксперты.

«Геленджик и Анапа начали «отбирать» у Сочи туристов. Мы это видим. Ну, во-первых, в Геленджике открылся аэропорт. На курорте идет плюс 20% по бронированиям на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом», — отметил вице-президент ассоциации альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, в Анапе по сравнению с прошлым годом число бронирований на зимние каникулы выросло на 15%.

При этом в Сочи не такой большой прирост — около 8%. Эксперт связывает это высокими ценами на отдых.

Мкртчян отметил, что в качестве альтернативы туристы выбирают Архыз и Домбай. Однако по загруженности Сочи по-прежнему лидирует за счет большого количества отелей в горах и на побережье.

Также на 10% выросло число бронирований в Мостовском и Апшеронском районе. Туристы предпочитают эти места из-за термальных источников, сообщает «КП»-Кубань».

