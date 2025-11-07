Цены на проживание в отелях Красной Поляны к Новому году вырастут на 300%

Стоивший 7 тыс. рублей в ноябрьские праздники отель в январе станет стоить 20 тыс.

По прогнозам вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, цены на отдых в отелях на Красной Поляне к Новому году увеличатся на 300%.

«Красная Поляна — это дорогое направление. Из-за того, что сейчас там нет снега, пока там недорого», — пояснил Мкртчян.

Поэтому к январю стоимость размещения на курорте может увеличиться в три раза. По прогнозам, к 2030 году турпоток в Сочи составит 10 млн туристов, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи с начала года приняли 7 млн туристов. В сентябре отели курорта были загружены на 84,2%, в октябре — на 75,8%. В целом турпоток сохранился на уровне 2025 года.

Подпишись, здесь всегда интересно.