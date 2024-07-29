Число абортов в Краснодарском крае снизилось почти в два раза

Такую статистику приводят в краевом минздраве. По словам специалистов, этому способствуют профилактические мероприятия в женских консультациях.

Так, Евгении Афанасьевой 39 лет. У женщины уже есть два сына, старшему в этом году исполнится 20 лет. Недавно она неожиданно узнала о третьей беременности.

Сперва эта новость шокировала женщину, и она хотела сделать аборт, но после разговора с психологом женской консультации передумала.

«Первое впечатление — страх, потому что разница очень большая между детьми. Сейчас я успокоилась. На самом деле, это большое счастье быть беременной. Поэтому я спокойна, и мы ждем», — делится жительница Краснодара Евгения Афанасьева.

По статистике, именно женщины старше 37 лет, беременные третьим ребенком, чаще всего решаются на аборт. Причины самые разные: от шаткого положения на работе до обычного страха. Однако, если бы такие решения принимались сгоряча, мир не знал бы футболиста Криштиану Роналду, певицу Наташу Королеву, актера Жерара Депардье и других известных людей. Их матери тоже задумывались об аборте.

Сейчас для поддержки женщин в трудных ситуациях есть множество программ, в том числе доступная диспансеризация репродуктивного здоровья. Такое обследование помогает выявить проблемы на ранней стадии.

«Есть интересные случаи, когда девочки, случайно проходя диспансеризацию, выполняли УЗИ органов малого таза и устанавливали фактор наступления беременности. Это очень позитивный момент. Уже случаев семь было точно», — рассказывает заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог Вероника Авакимян.

Если женщина все же решается на аборт, ей предоставляют так называемую неделю тишины. В это время с будущей мамой общаются психологи.

«Женщина растеряна. Она принимает непростое решение для себя, и не всегда ее поддерживают близкие. Поэтому в нашу задачу входит поддержать их, успокоить. Психологически, социально, юридически объяснить женщине, что мы не влияем на выбор. Но мы оказываем поддержку», — сообщает медицинский психолог Наталья Китаева.

В кабинете медико-социальной помощи каждой женщине, которая отказалась от аборта, врачи вручают в подарок памятный значок. Он становится талисманом для будущих мам. Многие женщины, которые изменили свое решение, носят его с гордостью.

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