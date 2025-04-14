Численность занятых в сфере МСП на Кубани достигла почти 1,3 миллиона человек

Об этом журналистам рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что сейчас в сфере малого и среднего бизнеса в регионе трудятся практически каждый пятый местный житель.

«В 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 308 тыс., что почти на 41,5 тыс. больше, чем 10 лет назад. Мы создали все необходимые условия для развития бизнеса — сегодня ему доступны 210 мер поддержки. Продолжаем их совершенствовать и актуализировать», — отметил Кондратьев.

Так, на сегодняшний день МСП в регионе составляет основную часть — 87,4% от общего количества всех хозяйствующих субъектов региона. При этом 606 тыс. человек оформили самозанятость — по данному направлению Краснодарский край в 11,3 раза перевыполнил план в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, регион является лидером в ЮФО по количеству субъектов МСП, численности занятых в этой сфере, а также числу самозанятых.

Помощь бизнесменам на Кубани оказывают фонды развития бизнеса, микрофинансирования, инноваций и промышленности, Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций, которые были созданы при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.

Узнать подробнее обо всех мерах можно на интернет-портале МСП Краснодарского края, цифровой платформе поддержки предпринимательства, или в центре «Мой бизнес», в том числе по телефону горячей линии: 8 (800) 707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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