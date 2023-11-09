Чиновника в Ростовской области осудили за гибель ребенка на заброшенной стройке

Несчастный случай произошел на заброшенной стройке на улице Ковалева в слободе Большая Мартыновка в Ростовской области.

По данным следствия, заброшенный недострой находился в свободном доступе для подростков. Двое школьников в возрасте 13 и 14 лет залезли на стройку, и в какой-то момент одна из бетонных плит обрушилась. В результате обрушения 14-летний подросток погиб. Его 13-летний друг получил тяжелые травмы.

После этого в отношении главы администрации Мартыновского района возбудили уголовное дело о халатности. Отмечается, что мужчина, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, не принял меры, чтобы оградить заброшенную стройку.

Во время расследования чиновник полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно и запретил ему на 2 года работать на определенных должностях, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Читайте также: три подростка погибли из-за отравления неизвестным веществом в Краснодаре.