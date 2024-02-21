Чиновник лишился возможности стать мэром Кургана из-за пробок на Кубани

Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин живет в Краснодаре. О том, что он прошел во второй тур по отбору кандидатур ему сообщили 20 февраля.

Асташину было необходимо прибыть в Курган 21 февраля для личного участия в собеседовании. В запасе на дорогу у него было всего 20 часов. Однако он не смог приехать в город к этому времени.

«Выехал на автомобиле и попал в огромную пробку под Туапсе. Простоял в ней два часа и понял, что на самолет не успеваю. При этом в интернете билетов на самолет не купить», — рассказал Асташин.

Кандидат уточнил, что из-за закрытия аэропортов прямого авиарейса из Краснодара в Курган сейчас нет. Ближайшие рейсы летают только из Сочи.

Асташин подчеркнул, что авария с большегрузом, из-за которой под Туапсе образовалась большая пробка «сломала» все его планы стать мэром Кургана.

Алексей Асташин до 2009 года был советником мэра Кургана Анатолия Ельчанинова. Предыдущая глава города Елена Ситникова ушла в отставку в начале января, сообщает Ura.ru.

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