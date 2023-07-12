Чиновник из Волгограда погиб в Анапе, спасая из моря тонущую женщину

Несчастный случай произошел 9 июля во время шторма на одном из пляжей Анапы.

«9 июля 2023 года ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Ткачев работал в органах власти 17 лет, награжден грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 9 июля утонул один человек. Несчастный случай произошел на берегу пляжа санатория «Нептун» в Джемете. Спасатели достали мужчину из воды и попытались его реанимировать, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось.