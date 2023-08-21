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Четырехлетний ребенок по вине родственника выпал из окна многоэтажки в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyrehletnij-rebenok-po-vine-rodstvennika-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-v-goryachem-klyuche
Четырехлетний ребенок по вине родственника выпал из окна многоэтажки в Горячем Ключе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел накануне в одном из многоквартирных домов города-курорта.

Известно, что 4-летний мальчик находился на руках у родственника, когда тот снимал белье с веревки. Мужчина не удержал ребенка на руках, и он вывалился в окно с высоты второго этажа.

При падении с высоты мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и сильный ушиб головного мозга. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

«Пожалуйста, будьте внимательны! Не оставляйте окна открытыми, когда дома дети, не рассчитывайте на москитную сетку — она не удержит ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Горячего Ключа.

Читайте также: мальчик распорол ногу арматурой, прыгая в речку в Туапсинском районе. Инцидент произошел в середине августа в поселке Новомихайловском во 2-м микрорайоне.

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