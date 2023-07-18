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Четырех жителей Армавира будут судить за организацию притона, работающего под видом массажного салона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyreh-zhitelej-armavira-budut-sudit-za-organizatsiyu-pritona-rabotayushhego-pod-vidom-massazhnogo-salona
Четырех жителей Армавира будут судить за организацию притона, работающего под видом массажного салона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Массажный салон, в котором клиентам оказывали интимные услуги, работал на улице Маркова.

По данным следствия, один из мужчин организовал группу, участники которой были управляющим и администраторами массажного салона. В их обязанности входила организация оказания интимных услуг клиентам за деньги.

Возбудили уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия проституцией. Злоумышленников, четырех местных жителей в возрасте от 26 до 37 лет задержали. На период следствия организатора и одного из его сообщников заключили под стражу, остальные оставались под подпиской о невыезде.

Расследование завершили, уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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