Четыре вуза Краснодара вошли в число лидеров Национального агрегированного рейтинга
Общество
14.04.2023 17:32
В первую лигу вошли КубГУ, КубГАУ имени И.Т. Трубилина, Кубанский государственный медицинский университет и Краснодарский государственный институт культуры.
Всего в рейтинге представлены 686 вузов РФ. Из них 15 находятся в Краснодарском крае.
Вузы распределяются по 10 лигам. При оценке учитывались успехи вуза в национальных системах оценки качества образования.
Национальный агрегированный рейтинг отражает положение вуза в образовательном пространстве страны. Рейтинг выходит уже в пятый раз. В настоящее время он является единой шкалой оценивания для системы высшего образования.
Видеопрезентация рейтинга размещена по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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