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Четыре вуза Краснодара вошли в число лидеров Национального агрегированного рейтинга

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-vuza-krasnodara-voshli-v-chislo-liderov-natsionalnogo-agregirovannogo-rejtinga
Четыре вуза Краснодара вошли в число лидеров Национального агрегированного рейтинга
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В первую лигу вошли КубГУ, КубГАУ имени И.Т. Трубилина, Кубанский государственный медицинский университет и Краснодарский государственный институт культуры.

Всего в рейтинге представлены 686 вузов РФ. Из них 15 находятся в Краснодарском крае.

Вузы распределяются по 10 лигам. При оценке учитывались успехи вуза в национальных системах оценки качества образования.

Национальный агрегированный рейтинг отражает положение вуза в образовательном пространстве страны. Рейтинг выходит уже в пятый раз. В настоящее время он является единой шкалой оценивания для системы высшего образования.

Видеопрезентация рейтинга размещена по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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