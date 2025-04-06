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Четыре улицы в Краснодаре остались без воды из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-ulitsy-v-krasnodare-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Четыре улицы в Краснодаре остались без воды из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение водоснабжения в Центральном округе Краснодара произошло 6 апреля около 15:00.

Причиной отключения стал порыв трубопровода диаметром 100 мм. В настоящее время без воды остаются жители домов на улицах Бургасской, Стасова, Свободной и 2-й проезд Стасова.

На месте работает ремонтная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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