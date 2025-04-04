Четыре украинских беспилотника сбили над Азовским морем ночью 4 апреля

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, всего с 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотников. Четыре дрона сбили над Азовским морем, столько же над территорией Ростовской области.

Еще 34 БПЛА обезвредили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой. Семь беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по три — над Тамбовской и Московской областями. Кроме того, два БПЛА сбили на Брянской областью, по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ночью 4 апреля в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Сообщения от РСЧС начали поступать жителям региона около 01:00. Уведомления об отмене беспилотной опасности пришли около 06:00.

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