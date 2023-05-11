Четыре подростка получили по 7 лет колонии за развращение 11-летней девочки в Краснодарском крае

Приговор вынес Красноармейский районный суд. Слушания проходили в закрытом режиме.

Суд установил, что в одной из станиц Красноармейского района четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет с мая 2021 по май 2022 года совершали преступления сексуального характера против своей знакомой, которой на тот момент было 11 лет.

Трое из подозреваемых признали свою вину в совершенном преступлении. Суд признал подростков виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 8 месяцев до 7 лет. Отбывать сроки они будут в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Девочка около года никому не рассказывала о совершаемых в отношении нее сексуальных преступлений со стороны знакомых. Однажды во время разговора с матерью она поделилась произошедшим. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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