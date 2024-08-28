Четыре педагога Кубани представят регион на Всероссийском конкурсе «ИнваПрофи»

«ИнваПрофи» — это конкурс профессиональных достижений среди работников образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проводит мероприятие Министерство труда России.

По словам замминистра труда и соцразвития Краснодарского края Ирины Добровольской, «ИнваПрофи» направлен на выявление и поддержку талантливых специалистов образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и людей с ОВЗ.

«Всего от Краснодарского края для участия в региональном этапе было подано восемь заявок в четырех номинациях», — отметила она.

Так, в число победителей вошли:

Ирина Ковальчук — специалист Березанской школы-интерната. Она заняла 1 место в номинации «Педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями»;

— специалист Березанской школы-интерната. Она заняла 1 место в номинации «Педагог-предметник в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями»; Елена Тимощук из Новоулешковской школы-интерната. Она стала лауреатом в номинации «Педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ»;

из Новоулешковской школы-интерната. Она стала лауреатом в номинации «Педагог-предметник в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ»; Наталья Полещук из Афипского Центра помощи детям признана лучшей в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ»;

из Афипского Центра помощи детям признана лучшей в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ»; Олеся Сосновая из Лабинского детского дома-интерната. Специалист заняла 1 место в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в специальном образовании инвалидов с ментальными нарушениями: коррекция и развитие».

Проведение заочной части федерального этапа во всех регионах страны завершится 1 октября. Финал состоится уже в декабре этого года в Москве, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: премию к началу нового учебного года получат 39 тыс. учителей на Кубани.