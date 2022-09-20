Четыре педагога дополнительного образования Кубани вышли в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийский конкурс проходит с 19 по 23 сентября в Красноярске.

В финал конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» вышли 90 педагогов из 46 регионов России. Краснодарский край представили четыре педагога.

В первом туре финалистов ждет мастер-класс и импровизационный конкурс. Во втором — череда заданий по разрешению педагогических ситуаций «Педагогическое многоборье». В финале конкурсанты примут участие в диалоге с директором Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталией Наумовой на тему развития дополнительного образования детей.

Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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