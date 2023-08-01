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Четыре пассажира автобуса Ейск — Ставрополь пострадали в ДТП с самосвалом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-passazhira-avtobusa-ejsk-stavropol-postradali-v-dtp-s-samosvalom
Четыре пассажира автобуса Ейск — Ставрополь пострадали в ДТП с самосвалом
Фото Госавтоинпекции Ставропольского края

Авария произошла 1 августа около 16:0 на 16 км автодороги «Подъезд к городу Ставрополю».

Предварительно, 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался по маршруту Ейск — Ставрополь, врезался в грузовой автомобиль Scania, ехавший в попутном направлении впереди.

В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре его пассажира. Их госпитализировали с переломами и рваными ранами. Всего в автомобиле находились восемь пассажиров.

На месте аварии работают наряды ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП погибла 82-летняя женщина, еще 4 человека пострадали. Авария произошла 1 августа в 8:20 на пересечении улиц Батарейная и Коммунаров в Славянске-на-Кубани.

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