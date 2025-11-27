Четыре памятника истории Кубани включили в реестр объектов культурного наследия

Среди них памятные сооружения, посвященные Великой Отечественной войне, в Ейском, Апшеронском и Абинском районах.

В реестр объектов культурного наследия в Ейском районе внесли мемориал в честь водителей, погибших в годы войны, а также трактор ДТ-54. В Абинском районе в число объектов культурного наследия вошла братская могила советских воинов, в Апшеронском — мемориал горно-стрелковым дивизиям, участвовавшим в войне.

Как сообщил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, в 2025 году в реестр включили 35 памятников в регионе. Большая часть из них — военно-исторические объекты.

«Это памятные сооружения и захоронения в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Ейском районах, связанные с важнейшими страницами истории, 21 из которых увековечивают память о событиях и героях Великой Отечественной войны», — отметил Лузинов.

Мемориал в честь воинов-автомобилистов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установили около Ейской автоколонны №1481 в 1985 году. В центре — подлинный автомобиль «ГАЗ АА», который носил название «полуторка» и был главным тружеником фронтовых дорог.

Машину доставили в город в конце 1950-х годов. Последний рейс она совершила 9 мая 1985 года во главе праздничной колонны работников автопредприятия. После этого ее установили на постамент. Рядом с ней находятся стелы с именами воинов-автомобилистов автоколонны №1481, участников Великой Отечественной войны.

Трактор ДТ-54 установили в сквере поселка Краснофлотского Ейского района в 1980-е годы. Подобные машины выпускали с 1949 по 1979 годы. Объект отражает историю развития сельского хозяйства на территории края в советское время.

В братской могиле на военно-мемориальном кладбище в станице Шапсугской Абинского района похоронены советские воины, которые погибли в оборонительных и наступательных боях в 1942-1943 годах.

Мемориал горно-стрелковым дивизиям расположен в 8 км к востоку от села Черниговского в Апшеронском районе. Его построили в 1975 году на месте боев. Памятник увековечил подвиг более 400 солдат горно-стрелковых дивизий, погибших при освобождении села Черниговского в январе 1943 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

