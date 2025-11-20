В Геленджике пять памятников внесли в реестр объектов культурного наследия

Среди них военно-оборонительное сооружение периода Великой Отечественной войны, братская могила советских воинов, могилы неизвестного летчика и Героя Советского Союза Николая Ходенко, а также памятник жертвам катастрофы пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов».

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, памятники включили в реестр объектов культурного наследия после проведения экспертами библиографических, историко-архивных, натурных и градостроительных исследований. В 2025 году статус памятников истории и культуры регионального значения получили 30 объектов Кубани.

Военно-оборонительное сооружение — долговременная огневая точка, расположенная в селе Криница. Ее обустроили в 1942-1943 годах, когда вблизи проходила линия фронта. Сооружение служило защитой участка на побережье Черного моря в районе устья реки Пшады.

Братская могила находится на кладбище в хуторе Широкая Щель. В ней покоятся воины, которые скончались в 714-м хирургическом подвижном госпитале 18 Армии, который в военные годы располагался в хуторе.

Могила неизвестного летчика находится на окраине села Архипо-Осиповка. Здесь в 1943 году разбился советский штурмовик Ил-2.

Могила Героя Советского Союза Николая Ходенко располагается на кладбище в Архипо-Осиповке. В 1945 году военный был удостоен высокого звания за героизм, проявленный в боях вблизи Будапешта, и за взятие города. В честь героя назвали школу в селе Пшада и улицу в Геленджике.

Монумент жертвам катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов» в селе Кабардинка хранит память о 423 пассажирах и членах экипажа, которые погибли 31 августа 1986 года — судно затонуло, столкнувшись с сухогрузом «Петр Васев». В первую годовщину катастрофы на мысе Дооб, вблизи которого произошла трагедия, установили памятник, его спроектировала архитектор Ирина Бабаджан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

