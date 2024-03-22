Четыре новых сквера получили названия в Краснодаре

Скверы находятся в поселках Пригородном, Российском, Лорисе и станице Елизаветинской.

Сквер «Российский» площадью 0,7 га находится на улице Парижской, 12 в Прикубанском округе. Сквером «Победы» теперь называется территория между домами № 51–56 на улице Победы в поселке Пригородном. Площадь сквера «Победы» — 0,5 га.

В поселке Лорис в районе ДК появился сквер «Вдохновение». Он ограничен улицами Российской, Гагарина и Школьной, площадь составляет 0,5 га. Сквер на пересечении улиц Ленина и Советской в станице Елизаветинской назвали «Памяти Героев Великой Отечественной Войны». Его площадь также составляет 0,5 га.

Новые скверы утверждены проектом планировки и прошли краснодарскую межведомственную топонимическую комиссию. В дальнейшем их благоустроят, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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