Четыре иномарки столкнулись в Новороссийске, пострадали трое водителей

Авария произошла 23 октября в 12:20 на проспекте Ленина около дома № 93.

Предварительно, 38-летний водитель автомобиля Subaru выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Citroen под управлением 27-летнего водителя. После столкновения Subaru отбросило на проезжающий мимо автомобиль Kia Ceed по управлением 30-летнего водителя. Затем 37-летняя водитель автомобиля Kia Rio врезалась в Citroen.

В результате ДТП пострадали водители Citroen, Subaru и Kia Rio. Их доставили в горбольницу с различными травмами, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска.

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